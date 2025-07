Torino, Stefanazzi e Ladisa assolti dall’accusa di finanziamento illecito

Per la Corte d’Appello “il fatto non sussiste”. Si tratta della vicenda legata alle primarie PD del 2017

La Corte d’Appello di Torino ha assolto Claudio Stefanazzi, deputato del Partito Democratico, e l’imprenditore Vito Ladisa dall’accusa di finanziamento illecito.

Entrambi erano stati condannati in primo grado a quattro mesi di reclusione per una vicenda legata alla campagna per le primarie PD del 2017, quando Stefanazzi ricopriva l’incarico di capo di gabinetto del presidente della Regione Puglia Michele Emiliano.

L’assoluzione è stata motivata dai giudici perché “il fatto non sussiste”. La stessa valutazione era già stata espressa in precedenza dal tribunale nei confronti dello stesso Michele Emiliano, che era uscito dal procedimento con una assoluzione piena.

La vicenda giudiziaria riguardava dei versamenti effettuati a una società del Torinese che aveva curato la comunicazione per la campagna di Emiliano alle primarie del 2017.

“Siamo lieti che la Corte abbia riconosciuto l’insussistenza dei fatti, come sostenuto fin dall’inizio”, ha commentato Simona Grabbi, avvocata difensore di Ladisa. A rappresentare Stefanazzi è stato l’avvocato Luigi Chiappero.

L’assoluzione pone fine a un lungo procedimento giudiziario che ha coinvolto tre figure di rilievo della politica e dell’imprenditoria pugliese, tutte ora definitivamente scagionate.

