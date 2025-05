Torchiarolo, cittadini sconvolti dopo morte tre ragazzi: ‘Non doveva succedere’

C’è sgomento, incredulità e tanta rabbia a Torchiarolo per la morte di Luigi, Sara e Karina, le tre giovani vittime dell’incidente stradale avvenuto sabato sera. In questa cittadina in provincia di Brindisi si conoscono tutti e il dolore ha stravolto l’intera comunità.

