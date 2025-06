Torchiarolo: auto in fiamme, illeso il conducente

Torchiarolo- Auto in fiamme nel tardo pomeriggio di oggi a Lido Presepe, località balnerare lungo la costa a sud di Brindisi. Sul posto, per domare le fiamme, una squadra del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Brindisi. L’auto era in movimento, illeso il conducente a bordo dei veicolo. Il fatto è accaduto alle 19 circa

