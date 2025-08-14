Torchiarolo, accoltellato, ma fuori pericolo: giallo a Torre San Gennaro

TORCHIAROLO – Ha lasciato il Pronto Soccorso ed è tornato a casa il 36enne di Saronno arrivato ieri sera in ospedale con ferite da taglio in varie parti del corpo. L’episodio tra Lido Presepe e Torre San Gennaro, marina di Torchiarolo Condividi su… Facebook Whatsapp Telegram Email About Author Michele Iurlaro See author's posts Continue Reading Previous Medihospice Ostuni: “Sì a internalizzazione, no propaganda e precarietà”Next Turista 12enne denuncia abusi in spiaggia nel Brindisino: indagato 18enne potrebbe interessarti anche Turista 12enne denuncia abusi in spiaggia nel Brindisino: indagato 18enne 14 Agosto 2025 Dante Sebastio Medihospice Ostuni: “Sì a internalizzazione, no propaganda e precarietà” 14 Agosto 2025 Redazione Carovigno, minacce e botte da orbi alla ex: arrestato 14 Agosto 2025 Michele Iurlaro Aggressione al Centro raccolta: “Qui non ci sono telecamere” 14 Agosto 2025 Michele Iurlaro Foggia, confisca da 1,5 mln a pluripregiudicato di Torremaggiore 14 Agosto 2025 Antonella Fazio Melfi: tre arresti e oltre 4 kg di sostanze stupefacenti sequestrati 14 Agosto 2025 Michael Logrippo
