Torchiarolo: a breve il cantiere per realizzazione frangiflutti a Lendinuso

TORCHIAROLO- Quasi quattro milioni di euro per la realizzazione dei frangiflutti nella marina di Lendinuso, comune di Torchiarolo. L’ATI, associazione temporanea di imprese che realizzerà gli interventi, avvierà il cantiere a breve. I lavori saranno effettuati in estate, completati entro 140 giorni dall’inizio e non creeranno problemi alla stagione balneare.

