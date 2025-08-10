Torchiarolo, 13enne priva di sensi dopo notte in spiaggia: test per alcol e droga

Nella notte tra sabato 9 e domenica 10 agosto, una 13enne è stata soccorsa nei pressi della spiaggia tra Torre San Gennaro e Lido Presepe, nel territorio di Torchiarolo, dopo essere stata trovata priva di sensi da alcuni passanti. L’episodio è avvenuto poco dopo l’una.

Allertati i soccorsi, un’ambulanza del Punto di primo intervento di San Pietro Vernotico ha trasportato la ragazza al Pronto soccorso dell’ospedale Perrino di Brindisi per accertamenti. Sono stati disposti anche test per verificare l’eventuale assunzione di stupefacenti.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno effettuato un sopralluogo trovando numerose lattine e bottiglie di alcolici. Sono state raccolte testimonianze e identificati alcuni partecipanti alla festa

