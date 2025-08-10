10 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Torchiarolo, 13enne priva di sensi dopo notte in spiaggia: test per alcol e droga

Gianmarco Di Napoli 10 Agosto 2025
centered image

Nella notte tra sabato 9 e domenica 10 agosto, una 13enne è stata soccorsa nei pressi della spiaggia tra Torre San Gennaro e Lido Presepe, nel territorio di Torchiarolo, dopo essere stata trovata priva di sensi da alcuni passanti. L’episodio è avvenuto poco dopo l’una.

Allertati i soccorsi, un’ambulanza del Punto di primo intervento di San Pietro Vernotico ha trasportato la ragazza al Pronto soccorso dell’ospedale Perrino di Brindisi per accertamenti. Sono stati disposti anche test per verificare l’eventuale assunzione di stupefacenti.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno effettuato un sopralluogo trovando numerose lattine e bottiglie di alcolici. Sono state raccolte testimonianze e identificati alcuni partecipanti alla festa

About Author

Gianmarco Di Napoli

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

Fasano: evasione, lavoro e nero e spaccio, controlli dei finanzieri

10 Agosto 2025 Michele Iurlaro

Bari Santo Spirito, in fiamme il panificio: cortocircuito dal frigo

10 Agosto 2025 Antonella Fazio

Bari, palpeggia ragazza in centro: 67enne arrestato per violenza sessuale

10 Agosto 2025 Antonella Fazio

Bari, agente Polizia Locale aggredito: da sindacati appello al sindaco

9 Agosto 2025 Giovanni Sebastio

Matera: vigili del fuoco soccorrono uomo privo di sensi nella Murgia

9 Agosto 2025 Giuseppe Cutro

Rogo auto manager BMS, la solidarietà dei sindacati: “Violenza da condannare”

9 Agosto 2025 Domenico Brandonisio

potrebbe interessarti anche

Cerignola, Barone (M5S) chiede la bonifica della discarica San Martino

10 Agosto 2025 Antonella D'Avola

Fasano: evasione, lavoro e nero e spaccio, controlli dei finanzieri

10 Agosto 2025 Michele Iurlaro

Trattato globale anti-plastica, a Ginevra stallo nei negoziati

10 Agosto 2025 Redazione

Scalera: “Parco delle Gravine ridotto a discarica dopo 20 anni”

10 Agosto 2025 Dante Sebastio