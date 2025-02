Topolino parla barese (e non solo): in arrivo l’edizione in dialetto

Per un giorno, Topolino e i suoi amici parleranno il dialetto barese, romanesco, torinese e veneziano. Il 2 aprile 2025, infatti, Panini lancerà un’edizione speciale del celebre settimanale a fumetti, che per la prima volta nella sua lunga storia farà vivere le avventure di Topolino, Paperino e Pippo con la cadenza delle piazze e dei lungomari d’Italia.

Il preordine delle cinque versioni di Topolino Magazine 3619 – in italiano e nei quattro dialetti – è già disponibile online e nelle fumetterie fino al 16 marzo. Inoltre, le copie in dialetto saranno acquistabili anche nelle edicole di Puglia, Lazio, Piemonte e Veneto.

Questa iniziativa segue il successo della prima edizione dialettale del 17 gennaio scorso, realizzata in occasione della Giornata nazionale del dialetto. Un esperimento che non è solo un omaggio alla tradizione popolare, ma anche un riconoscimento del dialetto come patrimonio culturale da preservare.

Il progetto è stato curato da un team di linguisti guidato dal professor Riccardo Regis, esperto di dialettologia. E per chi si chiede chi abbia dato voce al Topolino barese, basterà sfogliare la rivista: tra una sgagliozza e un polpo, sarà come leggere una chiacchierata tra amici sotto il lampione del lungomare.

