Topi nella scuola di Castrignano del Capo: il sindaco rassicura

Il sindaco di Castrignano del Capo è intervenuto per rassicurare i cittadini circa la chiusura dell’edificio scolastico di via Milano, ed il conseguente trasferimento degli alunni presso il plesso di via Potenza. La modifica è dovuta ad un intervento di derattizzazione, in seguito alla segnalazione della presenza di topi nella scuola. Il sindaco, inoltre, ha rassicurato che non ci si tratta di una situazione particolarmente grave, garantendo che sarà tutelata la sicurezza dei bambini.

