14 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Screenshot

Tony La Piccirella e la testimonianza degli aiuti a Gaza: “Noi ostacolati da Israele”

Domenico Brandonisio 14 Agosto 2025
centered image

“Noi ostacolati da Israele negli aiuti per Gaza. Una deriva da fermare”. Così Tony La Piccirella, ospite del Comune di Bari, nel corso del racconto dell’ultima missione per sfidare il blocco illegale e letale imposto da Israele a Gaza

About Author

Domenico Brandonisio

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

Bari, un ferragosto in nome dei frutti di mare

14 Agosto 2025 Domenico Brandonisio

Bari, musei e spazi culturali aperti nel weekend di Ferragosto

14 Agosto 2025 Giovanni Sebastio

Bari, servizi attivi per le persone fragili anche a Ferragosto

14 Agosto 2025 Giovanni Sebastio

Riforma cultura, nomine e sanità: i dossier del Consiglio

14 Agosto 2025 Antonio Bucci

Bari San Paolo: dichiarazioni di nascita da settembre attiva anche nella delegazione del quartiere

14 Agosto 2025 Giovanni Sebastio

Regionali, Yoodata: centrosinistra vince, con o senza Decaro

14 Agosto 2025 Antonio Bucci

potrebbe interessarti anche

Matera CdS, da Santoruvo al mercato: biancoazzurri super ambiziosi

14 Agosto 2025 Roberto Chito

Soccorso Alpino Basilicata: doppio intervento nel Parco del Pollino

14 Agosto 2025 Francesco Cutro

Francesco Minerva nuovo rinforzo a centrocampo per il Nardò

14 Agosto 2025 Massimo Todaro

Tony La Piccirella e la testimonianza degli aiuti a Gaza: “Noi ostacolati da Israele”

14 Agosto 2025 Domenico Brandonisio