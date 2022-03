BARI- È stato rieletto all’unanimità dal consiglio direttivo dell’Autorità idrica pugliese: Toni Matarrelli, sindaco di Mesagne, resterà in carica per altri due anni.

Il consiglio direttivo, organo di indirizzo e programmazione dell’Aip, dopo la costituzione dei nuovi eletti da parte dell’assemblea dei sindaci pugliesi, risulta attualmente composto da Luca Lopomo, sindaco di Crispiano; Maria Laura Mancini, sindaco di Minervino Murge; Michele Merla, sindaco di San Marco in Lamis; Gianluca Vurchio, sindaco di Cellamare.

“Ringrazio i sindaci del consiglio direttivo per la fiducia accordatami all’unanimità – dichiara il presidente Matarrelli -, una fiducia che ci consentirà di proseguire l’impegno che per me è cominciato nel giugno del 2020 e che mi onorerò di assolvere insieme ai colleghi.

Il momento è cruciale per il futuro e le sorti del servizio idrico integrato a livello nazionale e regionale. Come ente di secondo livello, continueremo la proficua collaborazione con Anci, Regione Puglia ed Aqp: come ho avuto modo di ribadire in altre occasioni, le importanti sfide da affrontare rimandano alla realizzazione del nuovo Piano d’Ambito territoriale adottato lo scorso 8 luglio per un valore di investimenti che ammonta a circa 7 miliardi di euro, per un arco temporale che arriva fino al 2045. L’importante strumento di pianificazione ci impegna da subito su materie cruciali per il futuro dell’acqua nella nostra regione, quali il completamento delle infrastrutture mancanti o insufficienti; il miglioramento degli standard di qualità ambientale; i livelli di servizio all’utenza, in termini di regolarità di erogazione, continuità.

La salvaguardia della forma pubblica del servizio idrico si conferma come obiettivo primario da perseguire, da garantire a tutte le comunità e a tutti i cittadini pugliesi secondo i criteri di efficienza, efficacia ed economicità”.