Tommaso Gioia: “Sanità brindisina mortificata, basta inganni”

L’accusa: “Nella provincia di Brindisi nessun nuovo ospedale, scelta politica o incapacità?”

A pochi giorni dall’inaugurazione della nuova struttura ospedaliera della ASL Bari a Monopoli, prevista per il 26 luglio, si accende il dibattito sullo stato della sanità in provincia di Brindisi. A intervenire con toni duri è Tommaso Gioia, consigliere per la sanità del presidente della Regione Puglia, che esprime apprezzamento per i progressi registrati nel Barese, ma al tempo stesso denuncia l’assenza di analoghi investimenti nel brindisino.

“Ringrazio il presidente Michele Emiliano e la ASL Bari per il nuovo ospedale di Monopoli e per i progetti futuri a Bari Nord e Andria – ha dichiarato Gioia -, ma non posso non esprimere amarezza per il fatto che nella nostra provincia non sia stato ancora realizzato alcun nuovo ospedale”.

Nel mirino del consigliere anche il comportamento del consigliere regionale Fabiano Amati, ritenuto responsabile di vent’anni di immobilismo sul tema della sanità brindisina. Gioia critica anche chi, a suo dire, è colpevole di una narrazione pubblica distorta alimenta, secondo cui Brindisi sarebbe responsabile della mancata realizzazione dell’ospedale di Speziale. “Se davvero così fosse, ma non lo è, la responsabilità maggiore ricadrebbe proprio su chi ha avuto ruoli centrali in Regione senza mai portare a compimento nulla per il nostro territorio,” ha osservato.

Gioia difende l’operato della ASL di Brindisi sottolineando che, nonostante le difficoltà comuni a molte strutture sanitarie, gli ospedali della provincia continuano a garantire cure efficaci a migliaia di cittadini. Rifiuta l’idea che alcuni operatori sanitari possano essere indotti a lasciare il territorio per strutture considerate più “attrattive come quella di Monopoli. Chi vuole smantellare la sanità brindisina, sappia che non lo permetteremo”.

Nel suo intervento, Gioia rivolge critiche anche a Francesco Zaccaria, sindaco di Fasano, ricordando che il mancato avanzamento del progetto ospedaliero tra Ostuni e Fasano non rappresenta un merito politico, ma una occasione persa per l’intero territorio. Al contrario, esprime apprezzamento per Angelo Pomes, sindaco di Ostuni, che continua a chiedere chiarezza istituzionale e a difendere la struttura ospedaliera locale.

“La sanità non si costruisce mortificando i territori, ma valorizzandoli. A chi continua a strumentalizzare il tema a fini elettorali rivolgo un solo invito: vergognatevi”, conclude Gioia.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author