Tomislava Matijević è una nuova giocatrice della Soccer Altamura

La Soccer Altamura annuncia l’ingaggio di Tomislava Matijević. Pivot classe 1993, la croata arriva dopo l’ultima stagione disputata con la maglia della Roma, con cui ha vinto la Coppa Italia e ottenuto la promozione in Serie A.

Giocatrice di esperienza e di grande prolificità, Matijević è stata capocannoniera della Serie A per due stagioni consecutive: nel 2023-24 con la Lazio e nel 2024-25 con la Woman Roma. In carriera ha realizzato 167 gol, di cui 95 nelle ultime due annate.

Originaria di Zagabria, ha conquistato otto titoli nazionali con il club universitario della sua città prima della chiamata in nazionale, nel 2018, anno in cui ha debuttato anche in Italia con la maglia del Bisceglie. Successivamente ha vestito i colori di Molfetta, Irpinia, Lazio e Roma.

“Sono molto contenta di iniziare questa nuova esperienza – ha dichiarato Matijević – Tornare in Puglia è importante per me: è qui che è iniziato tutto, qui ritroverò tanti amici e conoscenti che sono stati fondamentali per la mia crescita”.

La giocatrice ritroverà diverse ex compagne nel roster biancorosso. “Conosco alcune delle mie nuove compagne sia per aver giocato insieme che da avversarie. Sono pronta per le nuove sfide e per questa nuova esperienza: non vedo l’ora di iniziare. Ci toglieremo tante soddisfazioni”.

