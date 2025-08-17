Tolve, la Basilicata intera celebra San Rocco

TOLVE – A Tolve il 16 agosto è il giorno della fede, della passione, del senso di appartenenza e dell’orgoglio. Il Comune in Provincia di Potenza, in occasione dei festeggiamenti del proprio patrono – San Rocco – ha accolto i fedeli di tutta la Basilicata e delle Regioni limitrofe per onorare il santo pellegrino, simbolo di carità, speranza e fede per la chiesa cristiana, patrono anche dei contagiati, degli emarginati, degli operatori sanitari, volontari e animali.

About Author