17 Agosto 2025

Tolve, la Basilicata intera celebra San Rocco

Francesco Cutro 17 Agosto 2025
centered image

TOLVE – A Tolve il 16 agosto è il giorno della fede, della passione, del senso di appartenenza e dell’orgoglio. Il Comune in Provincia di Potenza, in occasione dei festeggiamenti del proprio patrono – San Rocco – ha accolto i fedeli di tutta la Basilicata e delle Regioni limitrofe per onorare il santo pellegrino, simbolo di carità, speranza e fede per la chiesa cristiana, patrono anche dei contagiati, degli emarginati, degli operatori sanitari, volontari e animali.

centered image

