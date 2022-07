MANDURIA – Tolomeo Coccioli, quasi ottantenne, era scomparso da qualche giorno, ed i suoi parenti hanno subito dato l’allarme e denunciato il suo mancato rientro.

Si era allontanato con la sua vecchia Renault 4, e questa mattina, il suo corpo privo di vita è stato ritrovato proprio a bordo della sua auto travolta dalle fiamme.

In un terreno agricolo, tra Manduria e la vicina Francavilla Fontana, è il luogo in cui è avvenuto il ritrovamento. Sono intervenuti i carabinieri della stazione di Manduria, ed è stata disposto il sequestro dell auto e del corpo per le indagini di rito.