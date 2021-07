Grande prestazione a Tokyo dell’atleta biscegliese Elena Di Liddo che contribuisce al brillante terzo posto in batteria (quinto crono complessivo, 3’42″65) della staffetta azzurra nella 4×100 mista mista, assieme a Sabbioni, Martinenghi e Federica Pellegrini.

Convincente terza frazione per la 27enne biscegliese, autrice di un cambio in assoluta sicurezza e del miglior crono a delfino (57″29 lanciato) tra le prime 4 classificate della batteria (nell’ordine Cina, Australia, Italia e Russia).

Finale nella notte tra venerdì e sabato (alle 4:43 ora italiana)

Domani invece (alle 13.50, ora italiana) la Di Liddo sarà impegnata anche nella batteria della 4×100 mista femminile.

per la prima volta un’atleta biscegliese c’entra una finale olimpica