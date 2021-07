Tokyo | Arriva l’argento per lo sciabolatore foggiano Samele

Medaglia d’argento per l’Italia nella sciabola a squadre. Del team, sconfitto in finale dalla Corea, faceva parte anche il foggiano Luigi Samele. Lo sciabolatore dauno non ha gareggiato per via di un infortunio muscolare ( è stato sostituito da Aldo Montano alla sua quinta Olimpiade ), ma ha potuto festeggiare con i compagni. E’ il secondo titolo personale alle Olimpiadi di Tokyo, dopo l’argento nell’individuale di sabato scorso, e il bronzo a squadre di Londra 2012.