Tokyo 2020 | Dell’Aquila, sei uno spettacolo! Le vince tutte e va in finale per l’oro

Dell’Aquila da sogno! È in finale a Tokyo nei -58 kg di taekwondo. Può essere il primo oro italiano nella spedizione giapponese. L’atleta di Mesagne, erede e allievo di Carlo Molfetta (è lì con lui, come team manager della nazionale), ha battuto in semifinale anche l’argentino Guzman: 29-10. Combattimento stradominato, nessun punto per l’argentino nell’ultimo round.

Alle 14.45 sfida al tunisino Mohamed Khalil Jendoubi, classe 2002, già nel 2019 trionfatore agli African Games, che ha eliminato in semifinale il grande favorito Ju Jang.

Giuseppe Andriani