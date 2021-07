Tokyo 2020 | Dell’Aquila medaglia d’oro! Mesagne vince ancora

Ora puoi piangere, Vito. Medaglia d’oro alle Olimpiadi di Tokyo per Vito Dell’Aquila, 20enne di Mesagne, sulle orme di Carlo Molfetta, che vinse a Londra nel 2012. Dalla stessa città due medaglie d’oro in nove anni, questa è la prima del metallo più pesante a Tokyo per la spedizione azzurra, che aveva conquistato un argento con il foggiano Samele (scherma, sciabola). Dell’Aquila in finale ha battuto il tunisino Mohamed Khalil Jendoubi dopo esser stato in svantaggio nel primo round e in parità alla fine del secondo. La svolta a 20 secondi dalla fine.

Dopo la semifinale aveva detto al proprio allenatore: “Non piangere, non è finita”. Adesso sì, è finita: Dell’Aquila è d’oro a Tokyo. Una favola, scritta a Mesagne. Da lacrime.

Giuseppe Andriani