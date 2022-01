SAN MICHELE SALENTINO- Uno è titolare di un bar, l’altro di un ristorante e sono stati entrambe trovati senza green pass all’interno dei locali: sono fioccate due sanzioni tra i 600 e i euro a San Michele Salentino ed è stata chiesta la sospensione dell’attività.

Sono stati i carabinieri della stazione locale, a conclusione degli accertamenti, a sanzionare due commercianti del luogo per la violazione delle misure sull’emergenza epidemiologica da Covid-19. In particolare, i medesimi sono stati sorpresi intenti a svolgere l’attività lavorativa all’interno dei rispettivi esercizi commerciali privi di certificazione “green pass” e pertanto sono stati segnalati per l’irrogazione della sanzione amministrativa definitiva e proposti all’autorità amministrativa per la sospensione delle attività.