Tito: veicolo in fiamme nella galleria San Vito, strada chiusa

Lungo la strada statale 95VAR “Variante di Brienza” , nei pressi di Tito (PZ), è provvisoriamente chiusa, in entrambe le direzioni, un tratto in corrispondenza del km 7,500, a causa di un veicolo in transito che ha preso fuoco nella galleria ‘Serra San Vito’.

La circolazione è deviata con uscita obbligatoria con uscita obbligatoria al km 7,900 in direzione di Potenza e al km 0,000 in direzione di Brienza sulla SS95.

Inoltre, lungo la strada statale 7VAR B (di collegamento tra il Raccordo Autostradale 5 “Sicignano-Potenza” e la SS407 “Basentana”) è ancora attiva la chiusura al transito – in direzione di Metaponto – necessaria dalle prime ore di questa mattina a causa di un incidente tra due mezzi pesanti avvenuto in corrispondenza del km 468,100, a Potenza.

Per causa in corso di accertamento i due mezzi pesanti si sono scontrati, provocando il ferimento lieve dei due conducenti.

Per entrambi gli eventi sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine, oltre ai Vigili del Fuoco, per consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile.

video incendio auto

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author