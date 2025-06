Tito, grave incidente sul lavoro: 35enne schiacciato da una pressa

TITO – Sono gravi le condizioni di un 35enne di Pignola che nel pomeriggio di lunedì 9 giugno sarebbe rimasto schiacciato da una pressa per lamiere mentre si trovava a lavoro nell’azienda PM Gruppo. A chiamare i soccorsi sono stati i colleghi. Sul posto sono intervenuti con un eliambulanza i sanitari del 118 Basilicata. Il 35enne si trova attualmente in Rianimazione presso l’ospedale San Carlo di Potenza. Sulle cause dell’incidente stanno indagando i Carabinieri di Potenza e personale dell’ASP.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author