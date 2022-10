Era il 13 ottobre 2019: il Fasano di mister Beppe Laterza vinse 3-0 al Curlo contro il Francavilla in Sinni, ed approfittando degli stop di Foggia, Brindisi e Gelbison conquistò la vetta della classifica in solitaria. Tre anni dopo, mister Ivan Tisci è riuscito a riproporre il medesimo scenario: 3-0 al Curlo, questa volta ai danni del Gravina, e primo posto solitario a +1 sulla Cavese, +2 sul Casarano e +3 sul Brindisi. Il Fasano, a sorpresa di molti, è dopo otto giornate la capolista di un girone ben livellato verso l’alto e pieno zeppo di grandi piazze. Una vetta più che meritata visti i 18 punti raccolti fino ad ora in classifica (mai così bene dopo otto turni). I biancazzurri della selva vantano non solo il miglior attacco del proprio raggruppamento con ben 16 reti messe a segno, ma anche un rendimento interno da far invidia a chiunque. Il Curlo sta infatti dimostrandosi un vero e proprio fortino: in casa sono fino ad ora arrivate quattro vittorie su quattro, con appena un gol subito.

Domenica si tornerà in trasferta, in casa del Francavilla in Sinni, squadra rivelazione dello scorso campionato, che però quest’anno sta facendo non poca fatica. Chissà che questa sfida non possa dimostrarsi un vero e proprio passaggio di testimone fra l’outsider della passata stagione e quella attuale.