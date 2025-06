Tir si ribalta sulla Ss 16: autista estratto dalle lamiere

POLIGNANO – Forse un colpo di sonno alla base del ribaltamento del tir che questa mattina, dalle 5,30, ha letteralmente paralizzato la strada statale 16 all’altezza di Polignano, in direzione Sud. Sul posto i vigili del fuoco che hanno lavorato a lungo per estratte l’autista dalle lamiere. Fortunatamente l’uomo non sarebbe in pericolo di vita ma è stato portato in ospedale per accertamenti. Il tir porta container si è ribaltato su un fianco finendo nella corsia opposta ma senza coinvolgere altre auto in transito. Vigili del fuoco sul posto per tutta la mattinata per liberare le corsie e traffico deviato.

