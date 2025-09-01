Tir in fiamme sulla tangenziale di Bari

BARI – Il vano furgone di un tir in fiamme questa mattina sulla tangenziale di Bari, all’altezza dello svincolo di Japigia. Illeso il conducente. Traffico in tilt in direzione Foggia. Condividi su… Facebook Whatsapp Telegram Email About Author Antonella Fazio See author's posts Tags: Bari fiamme tangenziale tir Continue Reading Previous “Rischio guerra mafiosa a Tuturano”: perché torna in carcere il boss Buccarella potrebbe interessarti anche “Rischio guerra mafiosa a Tuturano”: perché torna in carcere il boss Buccarella 1 Settembre 2025 Michele Iurlaro Taranto, sequestra e aggredisce convivente: arrestato 49enne 1 Settembre 2025 Dante Sebastio Brindisi, scacco alla Scu: fermi e sequestri per i “Tuturanesi” 1 Settembre 2025 Michele Iurlaro Gallicchio, scontro tra due moto: conducenti in rianimazione 1 Settembre 2025 Francesco Cutro Foggia, incidente sulla circonvallazione: morto 57 enne 1 Settembre 2025 Antonella D'Avola Barletta, l’abbraccio tricolore delle Frecce: spettacolo e emozioni 31 Agosto 2025 Giovanni Sebastio
