1 Settembre 2025

Tir in fiamme sulla tangenziale di Bari

Antonella Fazio 1 Settembre 2025
centered image

BARI – Il vano furgone di un tir in fiamme questa mattina sulla tangenziale di Bari, all’altezza dello svincolo di Japigia. Illeso il conducente. Traffico in tilt in direzione Foggia.

