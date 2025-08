Tiktoker ladri di merendine chiedono scusa: “Rubato per fame”

FRANCAVILLA FONTANA – Dopo la notizia del furto di merendine in un bar di Francavilla Fontana, i due tiktoker pizzicati dalle telecamere ammettono l’errore e chiedono scusa: “Lo abbiamo fatto – spiegano in un video – perché non mangiavamo da giorni”

