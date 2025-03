Tigri Rugby Bari, delicata sfida sul campo del Messina

Domani, domenica 23 marzo 2025, alle 11:30, il Messina Rugby ospiterà le Tigri Rugby Bari in un match valido per il campionato di Serie B. Sul campo della squadra siciliana si preannuncia una sfida intensa, con i biancorossi determinati a dare battaglia per un risultato importante.

L’incontro segnerà l’esordio in panchina di Simone Ranieri, giovane talento dell’Under 18 e prodotto del vivaio barese. Un momento significativo per il club pugliese, che vede uno dei suoi prospetti entrare nel giro della prima squadra.

Le Tigri Rugby Bari sono partite questa mattina alla volta di Messina, pronte a dare il massimo. L’attesa è alta, e i tifosi sperano in una prestazione di carattere per una gara che potrebbe rivelarsi cruciale nella corsa alla salvezza o alla zona playoff.

