Tiggiano, “Je te cerco scusa”: teatro penitenziario contro lo stigma

Uno spettacolo teatrale per dare voce a chi ha vissuto o vive attualmente il carcere. È andata in scena nelle scorse ore a Tiggiano la rappresentazione “Je te cerco scusa”, a cura della Compagnia di Teatro Penitenziario Stabile Assai di Roma, scritta e diretta dal suo fondatore Antonio Turco, educatore e responsabile nazionale delle politiche sociali di Aics.

A fare da cornice all’evento la storica piazza De Francesco, che ha accolto un pubblico sensibile e coinvolto. Sul palco quasi tutti ex detenuti del carcere di Rebibbia, per sensibilizzare contro lo stigma e l’etichettamento sociale a cui queste persone sono sottoposte quando escono dalla galera e riprendono la loro vita in società.

A esibirsi non solo ex detenuti ma anche altre figure dell’ambito carcerario: il batterista ad esempio è l’ispettore di polizia penitenziaria della Casa di reclusione di Rebibbia.

La Compagnia “Stabile Assai” è il più antico gruppo di teatro penitenziario in Italia. Nata oltre 40 anni fa, nel 1982, ancora oggi viene considerata la principale espressione del teatro dell’auto narrazione, con il diretto contributo dei detenuti alla stesura del testi.

La serata è stata promossa da Aics comitato provinciale di Lecce, in collaborazione con il Comune di Tiggiano, la Commissione pari opportunità della provincia e la Consulta persone private della libertà del Forum nazionale del terzo settore.

