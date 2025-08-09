Tiggiano, proposta di legge “Guglielmo Minervini”: il punto

Quote generazionali nelle istituzioni per contrastare l’apatia crescente dei cittadini nei confronti della politica e favorire il ricambio generazionale. È questo il cuore della proposta di legge d’iniziativa popolare “Guglielmo Minervini”, della quale si è discusso nelle scorse ore a Palazzo Baronale di Tiggiano.

Lo scorso 12 febbraio è stato depositato presso la cancelleria della Suprema Corte di Cassazione a Roma il testo della proposta di legge, che punta a garantire un equilibrio numerico di giovani, adulti e anziani tra i banchi della politica e nelle liste elettorali.

Sei mesi fa è stata avviata una raccolta firme: ne occorrono 50 mila per portare la proposta di legge all’attenzione del Parlamento. Il tempo scadrà a breve, il 12 agosto: il numero necessario non si raggiungerà, ma nel dibattito pubblico qualcosa inizia a smuoversi.

“Se non ti siedi al tavolo, rimarrai sempre nel menù”: lo slogan adottato dal comitato promotore per raccontare l’obiettivo di questa legge.

