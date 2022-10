Tifosi del Brindisi aggrediti a Nocera Inferiore. Il dg Valentini: “Noi vittime di un raid”

Due persone ferite, auto danneggiate e tanta paura: è stato un pomeriggio da dimenticare per i 90 tifosi del Brindisi che hanno seguito la squadra nella trasferta di Nocera Inferiore, per la gara del campionato di serie D. Il loro arrivo allo stadio San Francesco, si è trasformato in una “trappola”: i tifosi, infatti, avrebbero dovuto seguire un percorso a loro dedicato per arrivare allo stadio ed invece, per cause tutte da accertare, si sarebbero trovati imbottigliati in una stradina stretta dove è scattato l’agguato nei confronti dei tifosi brindisini. Il bilancio, stando alle prime informazioni, sarebbe di due persone ferite (e trasportate in ospedale) e danneggiamenti alle vetture con le quali i tifosi brindisi erano arrivati a Nocera Inferiore. I video girati da chi si trovava a passare in quel momento (pubblicati dal quotidiano “La Città di Salerno”), sono diventati virali e serviranno alle forze dell’ordine per ricostruire la dinamica di quanto accaduto e risalire ai responsabili. Duro il commento del direttore generale del Brindisi Calcio, Pierluigi Valentini: “Siamo stati vittime di un raid”.