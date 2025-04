Tifosi Atalanta: “Nessun rispetto per Fiorita e per il Lecce, domenica non tiferemo”

Se fino alla fine si giocherà, la sfida tra Atalanta e Lecce verrà disputata in un clima estremamente distante rispetto a quello di una partita di calcio richiederebbe. Questo perché i giallorossi, ancora scossi dopo la scomparsa di Graziano Fiorita, non avevano e probabilmente non hanno tutt’ora né la voglia né l’intenzione di scendere in campo al Gewiss Stadium, poche ore dopo la tragedia del ritiro di Coccaglio.

Se da una parte il Lecce sarà comunque costretto a partire alla volta di Bergamo dopo l’allenamento tenutosi in mattinata, per volere della Lega Serie A, dall’altra la Curva Sud dell’Atalanta ha mostrato il proprio totale sostegno attraverso un comunicato nel quale si legge: “La morte di Graziano Fiorita dimostra ancora una volta la mancanza di rispetto per un uomo, un padre, marito e non per ultimo professionista da parte di questo contorto mondo del calcio. Un calcio sempre più compresso e vincolato da regole che chiede a una squadra e ai propri tifosi di passare oltre il dolore e scendere in campo. La nostra storia non lo permette, dal 10/01/1993. La morte è uguale per tutti e merita il nostro rispetto. Se Atalanta-Lecce si dovesse giocare domenica 27/04/2025 non attaccheremo striscioni, non sventoleremo bandiere e tanto meno gestiremo il tifo in curva sud. Rispettiamo il dolore della U.S. Lecce, dei suoi tifosi e di tutta la famiglia Fiorita”.

