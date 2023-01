Tifosi: Anfp, ‘Guardia alta, molti daspati tornati nelle curve’

“Gli scontri sull’autostrada tra ultras del Napoli e della Roma mostrano con chiarezza che in tema di tifo violento non si deve mai abbassare la guardia. Con i teppisti e i criminali delle curve è aberrante qualsiasi apertura di credito. Va considerato, inoltre, che molti dei provvedimento di Daspo emanati in passato sono giunti alla loro conclusione, per cui coloro che hanno già mostrato la loro propensione alla violenza sono ritornati a ricompattarsi nelle organizzazioni delle curve”. Lo afferma Enzo Marco Letizia, segretario nazionale dell’Associazione nazionale funzionari di Polizia.

“Perciò – continua Letizia -, occorre rendere obbligatoria la tessera del tifoso, senza tentennamenti, per qualsiasi tipo di trasferta. Inoltre, è necessario che le società, interrompendo ogni forma di ammiccamento, assicurino che i posti assegnati e numerati siano occupati dai soli titolari del relativo biglietto nominativo”.

”Il controllo delle curve non deve essere lasciato nelle mani degli ultras e dei teppisti degli stadi, altrimenti episodi simili a quelli dell’A1, in cui non c’è scappato il morto per pura fortuna, saranno destinati a ripetersi”.

