Tfn: Foggia penalizzato di 3 punti per la scadenza del 16 aprile. Club farà ricorso

Il Tribunale Federale Nazionale ha inflitto al Foggia tre punti di penalizzazione in Serie C per irregolarità amministrative legate al mancato pagamento di stipendi e contributi di febbraio 2025. Presenti all’udienza l’avvocato Edoardo Chiacchio e il professor Vincenzo Vito Chionna, amministratore giudiziario nominato il 19 maggio ai sensi dell’art. 34 del Codice Antimafia, con intervento autorizzato per rafforzare la difesa del club e il ruolo dello Stato accanto alla proprietà. La linea difensiva ha sottolineato come l’inadempienza, poi sanata, fosse dovuta a intimidazioni di stampo criminale e non a difficoltà economiche, confermate inesistenti dalla Co.Vi.So.C. in sede di iscrizione.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author