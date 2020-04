Test sierologici, Clia ed Elisa per 150mila

Condividi

Il Comitato tecnico scientifico e il ministero della Salute, secondo quanto riferito poche ore fa hanno definito ed indicato le piattaforme che dovranno essere utilizzate per l'esecuzione dei test sierologici. Si tratta dei sistemi Clia e Elisa per la rilevazione degli anticorpi del coronavirus. E' previsto che tali piattaforme debbano essere presenti almeno in un laboratorio per Regione. I test sierologici che hanno nomi di donna saranno effettuati su un campione rappresentativo di 150mila italiani per comprendere quale sia stata la diffusione del coronavirus in Italia. La validazione è stata affidata ad una specifica commissione e dal Comitato tecnico scientifico. L'obiettivo è partire, in collaborazione con l'Istat, tra due settimane, in tempo per la fase due. Restano alcune incognite: Arcuri riuscirà a espletare la gara, il cui bando sarà pubblicato in queste ore, in così poco tempo? Elisa e Clia, partono da un prelievo venoso, vanno a verificare la presenza di IgM e i IgG, dunque di immunoglobine. Se ci sono le prime, l'infezione è all'inizio, se ci sono le seconde significa che è stata superata e dunque la persona è immunizzata. Mentre la macchina per la grande ricerca con i test sierologici nazionale si sta mettendo in moto lentamente, le regioni sono già partite per conto loro.