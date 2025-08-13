13 Agosto 2025

Tessere di inclusione, disordini all’ufficio postale di piazza Umberto a Bari

Antonella Fazio 13 Agosto 2025
BARI – Disordini nel pomeriggio all’ufficio postale di piazza Umberto. Motivo: si sarebbe diffusa la notizia che quello sarebbe stato l’unico ufficio a rilasciare le tessere di inclusione.
Il caso intorno alla 19 quando, a ridosso della chiusura, in tanti non avrebbero voluto lasciare l’ufficio protestando. Per riportare la situazione alla normalità sono arrivate sul posto tre volanti della polizia, un paio della locale e il mezzo del presidio Strade Sicure dell’Esercito.
Gli utenti sarebbero stati invitati a presentarsi domani, giovedì 14 agosto, sin dalle 7.

