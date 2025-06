Terzo mandato bocciato in Senato: spaccatura nel Centrodestra

La proposta presentata dalla Lega è stata respinta per la quinta volta

Il tentativo della Lega di introdurre il terzo mandato per i presidenti di Regione si è concluso con una bocciatura in Commissione Affari Costituzionali del Senato. L’emendamento presentato dal Carroccio ha ottenuto solo cinque voti favorevoli, tra cui quelli di Italia Viva e del gruppo delle Autonomie, contro quindici voti contrari. Astenuti due esponenti di Fratelli d’Italia: il presidente della Commissione, Alberto Balboni, e Domenico Matera. La proposta, che avrebbe permesso anche ai presidenti delle Regioni ordinarie di concorrere per un terzo mandato, è stata respinta per la quinta volta.

Roberto Calderoli, ministro per gli Affari regionali, ha commentato con amarezza: “Ritengo che il terzo mandato sia giusto non solo per Regioni e Province a statuto speciale, ma anche per quelle ordinarie”.

Dura la reazione della senatrice di Italia Viva Dafne Musolino, componente della Commissione, che ha evidenziato le spaccature nella maggioranza: “Il Centrodestra esce completamente spaccato. Italia Viva ha mantenuto la sua posizione coerente, Fratelli d’Italia continua con il suo tira e molla. Questa frattura condiziona sia i lavori parlamentari sia le scelte dei territori”.

Critico anche il Movimento Cinque Stelle. Alessandra Maiorino, capogruppo in Commissione, ha definito l’intera vicenda “una volgare rissa interna al centrodestra, fondata sulla fame di poltrone e finita con una sonora legnata alla Lega da parte di Fratelli d’Italia”. Secondo Maiorino, il Carroccio sarebbe sempre più isolato e in balia delle decisioni altrui: “Questa maggioranza è tenuta insieme solo dal collante del potere”.

Da parte dell’opposizione arriva anche il commento di Peppe De Cristofaro, capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra e presidente del gruppo Misto al Senato, che invita a guardare avanti: “La telenovela della destra sul terzo mandato si è chiusa. Ora bisogna avviare un tavolo con Pd, AVS e M5S per una proposta alternativa in vista delle regionali”.

Da Foggia, il vicesegretario della Lega Roberto Vannacci ha commentato con pragmatismo: “Andremo con due mandati. Se non è passato, si voterà con quello che c’è. Ma la politica fondamentale non cambia”, lasciando intendere che il tema potrebbe tornare in agenda in futuro.

