Terza vittima della strada in Basilicata: morta a Matera la donna investita

MATERA – Terza vittima della strada in Basilicata per quello che è stato un sabato tragico. Non ce l’ha fatta la donna di 85 anni investita questa mattina a Matera in via Nazionale. L’ottantenne è stata subito trasferita al “Madonna delle Grazie” dove però è deceduta nel pomeriggio. Sul posto sono intervenuti Polizia Locale, Polizia di Stato di Matera oltre che ai sanitari del 118. Si tratta della terza vittima in un sabato nero sulle strade lucane con i decessi dei due potentini di 64 e 53 anni morti a seguito di due diversi incidenti stradali avvenuti nel capoluogo lucano.

