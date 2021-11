BRINDISI- Da questa mattina, 22 novembre, anche a Brindisi sono partiti i richiami di vaccino anti Covid: priorità alle forze dell’ordine decisa dalla regione Puglia, insieme agli operatori scolastici, volontari e protezione civile. I primi a sottoporsi alla somministrazione della terza dose il Prefetto di Brindisi, Carolina Bellantoni, e il Questore Ferdinando Rossi.

A oggi sono 70 gli hub attivi, secondo le informazioni riportate sul portale regionale, ma come annunciato dal governatore Michele Emiliano la settimana scorsa, la Regione punta ad aprirne circa altri 50. Non è ancora disponibile un dato sul numero di persone prenotate.

Tuttavia, ci si può prenotare nelle farmacie abilitate, sul portale della Regione, “La Puglia ti vaccina”, o chiamando il numero verde 800 713931.

Dunque, da oggi, partono i richiami di vaccino anti Covid anche per gli operatori scolastici, volontari e protezione civile. I dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie, in accordo con gli uffici scolastici provinciali, hanno predisposto un cronoprogramma di somministrazioni della dose cosiddetta “booster” riservata in questa fase al personale docente e non docente che ha concluso il ciclo vaccinale almeno sei mesi fa e di età uguale e/o superiore ai 40 anni, in linea con le indicazioni della struttura commissariale.