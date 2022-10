BARI – Si sarebbe dichiarato pronto al sacrificio estremo e a compiere imprecisate azioni violente. Il tutto per la difesa della razza bianca. È accusato di arruolamento con finalità di terrorismo internazionale e di propaganda ed istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa, il giovane pugliese arrestato dalla Polizia. Le indagini – coordinate dalla procura del capoluogo – erano state avviate nel 2021 dalla Digos e dall’Ucigos nell’ambito del monitoraggio di ambienti virtuali suprematisti e di estrema destra, collegati al canale “Sieg Heil”, utilizzato dal giovane per promuovere contenuti antisemiti, misogini e di matrice neonazista.