Terrorismo | Condannato 22enne di origini somale, progettava attentati a S.Pietro

Mohsin Ibrahim Omar, il 22enne somalo condannato oggi ad otto anni ed otto mesi di reclusione per terrorismo internazionale al termine di un giudizio con rito abbreviato, fu fermato a Bari il 13 dicembre 2018: era ritenuto dalle agenzie per la sicurezza Aisi e Aise e dall'Fbi affiliato al Daesh in Somalia e in contatto con una sua cellula operativa. L'uomo - emerge dalle indagini della Digos di Bari - progettava un attentato nella Basilica di San Pietro a Roma, cuore della cristianità, una bomba - si legge nelle intercettazioni - nella "chiesa più grande" d'Italia nel giorno di Natale o poco dopo, quando in quel luogo ci sono "il Papa e tanta gente, è pieno, pieno, pieno". Durante la detenzione nel penitenziario barese, Ibrahim non si è descritto agli inquirenti della Dda come un terrorista ma, diceva, che "se Dio vuole, se serve alla causa, bisogna farlo, bisogna uccidere"