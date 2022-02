FRANCAVILLA FONTANA – Uno, dieci, cento incidenti registrati negli ultimi anni al “solito” incrocio sula Strada Provinciale che collega Francavilla Fontana con la vicina Sava, in provincia di Taranto. L’ultimo nella mattinata di giovedì, intorno alle 11, quando, per cause ancora in corso di accertamento, si sono scontrate due auto provenienti da direzioni diverse. Sul posto, un’ambulanza del 118, la polizia locale di Francavilla e i vigili del fuoco del locale distaccamento, intervenuti per la messa in sicurezza della strada.

Un uomo, soccorso dai paramedici del 118, è rimasto ferito, ma non sarebbe in pericolo di vita. Aggiornamenti nel Telegiornale di Brindisi delle 14.15