FRANCAVILLA FONTANA – Terribile schianto sulla Strada Statale 7, con diversi feriti. Una persona, deceduta, viaggiava a bordo di un van che, per cause ancora da accertare, si è capovolto. È accaduto poco fa, intorno alle 15, all’altezza dello svincolo per la zona industriale di Francavilla Fontana. Sul posto, carabinieri, vigili del fuoco, 118 e polizia locale, insieme al personale Anas. Il traffico è stato deviato lungo le complanari.

Notizia in aggiornamento