Terribile schianto con l’auto, muore un uomo nel tarantino

Un uomo di circa 50 anni è morto sul colpo per le ferite riportate in un violento incidente stradale avvenuto nella mattinata di giovedì 21 settembre sulla strada provinciale 123 che da Lizzano conduce a Pulsano, nel tarantino. A bordo di una Opel Mocca, ha perso il controllo dell’auto, forse a causa dell’alta velocità, e dopo essersi schiantato contro due piloni di cemento ha terminato la corsa in un vigneto. Per l’uomo, che viaggiava da Monacizzo in direzione Pulsano, non c’è stato nulla da fare all’arrivo dei soccorsi. Oltre ai sanitari del 118, sul posto anche i Carabinieri di Lizzano.

