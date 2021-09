Terribile incidente tra Brindisi e San Vito: morta una persona

Una donna ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di sabato sulla Statale 16 tra Brindisi e San Vito dei Normanni nei pressi della caserma “Carlotto” del Brigata San Marco. La donna viaggiava con il marito su una Ford Fusion che si è scontrata frontalmente, per circostanze in corso d’accertamento con una Fiat Panda. La Ford è finita fuori strada. La donna, rimasta incastrata tra le lamiere, è morta sul colpo. Feriti il marito e una ragazza che era alla guida della Fiat Panda. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi e i sanitari del 118