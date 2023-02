Terremoto Turchia: Stop circolazione ferroviaria in Puglia

A causa del devastante terremoto di magnitudo 7.9 che ha colpito Turchia e Siria, si ferma a scopo cautelativo, dalle 06.30, la circolazione ferroviaria. Al momento, lo stop riguarda Sicilia, Calabria e Puglia, con possibile estensione all’alta Italia in relazione alle possibili onde di maremoto in arrivo sulle coste italiane. Lo comunica in una nota Ferrovie dello Stato aggiungendo che “in conseguenza allo stop cautelativo potrebbero registrarsi possibili cancellazioni e ritardi in estensione anche in altre regioni”.

Intanto, da nuove informazioni l’allarme sembra ridimensionato. Secondo il direttore operativo della Protezione Civile di Brindisi, Luigi D’Angelo, le prime registrazioni hanno fatto rilevare un’onda non superiore ai 15 centimetri. Si sta monitorando”.

Condividi su...



Linkedin

email

Whatsapp