Terremoto in Birmania, magnitudo 7.7: crolla grattacielo a Bangkok (video)

Un terremoto di magnitudo 7.7 ha colpito la Birmania, con epicentro a 16 chilometri a nord-ovest di Saigang, nel centro del Paese. Secondo lo Us Geological Survey, il bilancio delle vittime potrebbe essere molto alto, con migliaia di morti e danni estesi.

La scossa, che ha avuto una potenza 300 volte superiore a quella del terremoto di Amatrice, ha causato gravi danni soprattutto a Naypyidaw, la capitale, dove i feriti stanno affollando il pronto soccorso dell’ospedale principale, che conta 1.000 posti letto.

Il terremoto è stato avvertito anche in Cina e Thailandia: a Bangkok, un grattacielo di 30 piani in costruzione è crollato, decine di lavoratori dispersi sotto le macerie. Il governo thailandese ha dichiarato lo stato di emergenza in seguito al disastro.

Il sistema sanitario sta facendo fatica a gestire l’emergenza, con molti feriti curati all’esterno della struttura ospedaliera. La giunta militare che governa il Paese ha lanciato un appello urgente alla comunità internazionale, chiedendo aiuti umanitari.

Il grattacielo in costruzione crollato a Bangkok (attenzione, immagini forti)

