Terremoto Giudiziario Regione Basilicata, le decisioni del Gip

L’ex capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale, FRANCESCO PIRO, in carcere a Potenza dallo scorso 7 ottobre a seguito dell’inchiesta della DDA che ha portato anche diverse misure cautelari e avvisi di garanzia tra esponenti politici e amministratori lucani, ha ricevuto dal Gip di Potenza, Antonello Amodeo, un’attenuazione della pena passando ai domiciliari.

Restano invece confermati gli arresti domiciliari per la sindaca di Lagonegro, MARIA DI LASCIO mentre per l’assessore regionale all’agricoltura di Forza Italia, FRANCESCO CUPPARO, e per l’ex assessore alla sanità, oggi consigliere in quota Fratelli d’Italia, ROCCO LUIGI LEONE, il Gip ha modificato la misura cautelare trasformando l’OBBLIGO DI DIMORA nei rispettivi Comuni di residenza, in DIVIETO DI DIMORA a Potenza.

Per il Direttore Generale del “San Carlo”, GIUSEPPE SPERA, infine, è stato revocato il DIVIETO DI DIMORA A POTENZA, ma resta confermata l’INTERDIZIONE ALL’ESERCIZIO DI FUNZIONI PUBBLICHE.