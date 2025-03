Terremoto di magnitudo 4.2 avvertito a Potenza e Matera

POTENZA – La terra continua a tremare tra la Campania, la Puglia e la Basilicata. Una scossa di terremoto di magnitudo 4.2 è stata registrata oggi, martedì 18 marzo, nella zona di Potenza. L’epicentro è a Vaglio Basilicata, nel Potentino, e si registra una profondità di 14,3 chilometri.

La scossa di terremoto è stata avvertita in maniera distinta non solo dagli abitanti del potentino, ma anche in altre zone della Basilicata e nell’entroterra della Puglia. Molti abitanti del capoluogo di regione dopo la scossa sono scesi in strada.

