Terremoto Demos Taranto, tre dirigenti si dimettono

Ignazio Aprile, Cosimo Bellanova e Cosimo Nume lasciano: “Traditi i valori fondanti”

Scossone ai vertici di Demos Taranto. Tre membri della direzione provinciale e cittadina hanno ufficializzato le proprie dimissioni: si tratta di Ignazio Aprile, Cosimo Bellanova e Cosimo Nume, che con una nota congiunta hanno spiegato le motivazioni di una decisione definita “sofferta ma necessaria”.

Alla base della scelta, secondo quanto riportato nella comunicazione, vi sarebbe un netto allontanamento da quei principi ispiratori che avevano motivato il loro ingresso nel partito. In particolare, i tre dimissionari contestano “la perdita del valore fondante della collegialità”, elemento ritenuto centrale nel progetto politico originario di Demos.

“Abbiamo assistito negli ultimi mesi, e purtroppo tuttora, al susseguirsi di episodi in cui ha prevalso la logica di una comunità politica costruita sull’io”, scrivono denunciando un’impostazione che sarebbe divenuta progressivamente “centrata su un uomo solo al comando”.

Secondo Aprile, Bellanova e Nume, nelle recenti esperienze elettorali locali sarebbero stati considerati meri “vagoni di passaggio”, funzionali alla costruzione di una narrazione, ma esclusi dalle reali dinamiche decisionali del partito. Un disallineamento non solo gestionale, ma soprattutto valoriale, che ha portato i tre a ritenere “strutturale e immodificabile” quella che definiscono “un’anomalia” rispetto allo spirito fondativo di Demos.

“Abbiamo creduto in un laboratorio politico generativo e coerente, ma senza collegialità non c’è ‘Noi’, e senza ‘Noi’ non c’è futuro”, prosegue la nota, che rivendica l’impegno disinteressato profuso negli ultimi mesi e chiude con un messaggio di coerenza rispetto a una visione della politica centrata sulla comunità e non sull’ego.

I tre concludono ribadendo la volontà di rimanere fedeli a un’idea di impegno pubblico che privilegi le persone e il bene comune, distanziandosi da dinamiche ritenute ormai inconciliabili con quei valori.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author