E’ stata avvertita distintamente anche in Puglia la scossa di terremoto che si è verificata attorno alla mezzanotte ad Anzi in provincia di Potenza, Basilicata. Secondo quanto rilevato dall’INGV la magnitudo è stata di 3.5 e l’epicentro è stato registrato esattamente 3 km a nord del comune nel potentino. Dagli ultimi aggiornamenti non risultano esserci danni a cose e/o persone.