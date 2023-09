Terremoto al Camberlingo: si dimette il direttore sanitario

FRANCAVILLA FONTANA – Le motivazioni non sono ancora note, ma nel primo pomeriggio di oggi Antonio Montanile, direttore sanitario dell’ospedale Dario Camberlingo di Francavilla Fontana e responsabile del Dipartimento Direzioni Mediche dei Presidi Ospedalieri di Brindisi ha rassegnato le sue dimissioni dalla Asl messapica. Poche ore prima il professionista era finito nell’occhio del ciclone per una foto, pubblicata da alcune testate online, che lo ritrae in un lido mentre sembra prestare un controllo medico ad un’addetta al salvataggio. Montanile, che opera in regime esclusivo per la Asl di Brindisi, era vicino alla pensione.

